Fiorentina-Lecce (domenica 19 marzo alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 27esima giornata di campionato in Serie A, l'ottava nel girone di ritorno e l'ultima prima della sosta per le nazionali.

Assenti gli indisponibili Terzic da una parte, Dermaku e Pongracic dall'altra.



PROBABILI FORMAZIONI



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Ikoné, Cabral, Nico Gonzalez. All. Italiano.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All. Baroni.