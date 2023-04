Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Fiorentina-Lech Poznan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Conference League:



Fiorentina-Lech Poznan ore 18:45

Arbitro: Rade Obrenovič SVN

Assistenti: Jure Praprotnik SVN, Grega Kordež SVN

Quarto uomo: Slavko Vinčić SVN

Var: Nejc Kajtazovic SVN

Avar: Matej Jug SVN



35' - Milenkovic atterra l'avversario, giallo eccessivo. Il difensore era diffidato, salterebbe l'eventuale semifinale d'andata.



30' - Nico Gonzalez travolto in area sulla punizione susseguente, lungo controllo al Var, ma niente da fare. Sembrava rigore.



28' - Proteste di Sottil per una trattenuta di Czerwinski, già ammonito: l'arbitro non se la sente di espellerlo, ma la seconda ammonizione ci poteva stare. Van der Brom lo sostituisce immediatamente, consapevole della grazia ricevuta.



23' - Ammonito Czerwinski, in ritardo in mediana.



19' - Giallo a Biraghi per proteste.



17' - Ammonito Sobiech per un'entrata in ritardo,