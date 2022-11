Il giornalista Rai Filippo Grassia, durante un collegamento con Lady Radio, questo pomeriggio ha voluto commentare la direzione arbitrale di Simone Sozza che avrebbe notevolmente indirizzato la sfida tra Milan e Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:



"Direi che Sozza ha festeggiato malissimo la promozione a internazionale che sarà ufficiale dal 1 gennaio, ma peggio ha fatto il tremebondo Fabbri al Var. In occasione della rete decisiva secondo me è evidente e decisiva l'ostruzione di Rebic su Terracciano. La Fiorentina doveva vincere, altro che pareggiare, anche il rigore su Ikoné era da fischiare. I viola hanno giocato bene, il gol subito ricorda molto quello incassato dalla Salernitana quindi io ci lavorerei durante la pausa".



Si è poi spostato sul Var, valutando l’operato di Fabbri: "Fino alla vigilia del Mondiale in Russia il Var aveva funzionato molto bene, poi c'è stato un cambiamento. A mio parere Fabbri è il colpevole reale, dovrebbe essere fermato e poi cacciato. Poi ci sarebbe da interrogarsi sul caso D'Onofrio... Chi lo ha voluto? Perché nessuno sapeva nulla dei suoi precedenti penali? Avrebbe già dovuto pagare il presidente Trentalange".



Ha infine concluso: "Ho sempre ritenuto eccessivo il troppo turnover e la reticenza a cambiare modulo, adesso la Fiorentina mi sembra una squadra credibile e pericolosa ma sembra che sui viola penda una maledizione dell'ultimo minuto. Serve più attenzione, ho apprezzato le parole di Barak che non ha cercato alibi. Prima di trovare un centravanti cercherei di trovare un regista".