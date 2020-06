. Il processo di crescita è partito già durante la sessione invernale di calciomercato, e sarà ultimato in estate, con colpi pensati per il presente ed il futuro della squadra nelle zone nevralgiche del campo. Non c’è da stupirsi, infatti, se la società viola sta studiando da vicino due profili per il centrocampo, entrambi molto talentuosi e nati dopo il 2000.Il primo, che sarebbe un innesto anche per il presente, è, giocatore classe 2001 dell’Empoli, seguito da molte squadre in Italia e in Europa. Pradè stravede per il centrocampista dei cugini in azzurro, ha già avviato i contatti ed ha trovato riscontri positivi da parte del giocatore, che vedrebbe Firenze come una destinazione ottimale per il suo processo di crescita.Per il futuro, invece, la Fiorentina ha scovato inil giocatore giusto. Si tratta di un classe 2002, argentino con passaporto italiano che milita nel Newell’s Old Boys, punto fermo delle selezioni giovanili dell’Albiceleste, conosciuto in patria come il ‘nuovo Mascherano’. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com. Anche per Bellotti la concorrenza è folta, con il Parma che segue il giocatore, anche se i viola sembrano essersi mossi prima.