Pol Lirola, esterno basso della Fiorentina, è intervenuto a Radio Bruno parlando del suo momento e della squadra: “Grazie a Iachini riesco a sfruttare più le mie qualità. Primi mesi difficili in Italia, non potevo giocare perché non avevo il tesserino. Ero in prestito, poi mi ha preso la Juventus. Che tipo sono? Capita che quando esco dal centro sportivo la gente scherza con me, a me piace. Qua si vive per la Fiorentina, stare in gruppo è qualcosa che mi piace molto”.