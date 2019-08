Prima nota dolente in casa Fiorentina, ovvero l’infortunio subito da Pol Lirola durante la gara di Coppa Italia contro il Monza. Il terzino è uscito all’inizio del secondo tempo per un problema alla coscia, e ora la sua presenza per la sfida contro il Napoli non è più così sicura. Come riporta il Corriere dello Sport, la Fiorentina monitorerà giorno per giorno le condizioni del nuovo terzino spagnolo, sperando di avere l’ex Sassuolo contro i partenopei. Nel caso in cui Lirola non ce la facesse, sono due le opzioni per la fascia destra: Milenkovic - già impiegato l’anno scorso in quel ruolo da Montella - e Venuti, subentrato in Coppa Italia.