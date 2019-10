Pol Lirola, terzino destro della Fiorentina, ha parlato a Radio Toscana della sua nuova avventura nel capoluogo toscano:

“A Firenze ho trovato un pubblico bellissimo, vengo da una realtà diversa come quella del Sassuolo. Quando la Fiorentina mi ha contattato, anche se non veniva da un buon momento, ho subito accettato. Mi piace girare per il centro anche la sera, soprattutto la zona del Duomo e del Ponte Vecchio. "

Inizio? Dopo l’Europeo ho fatto una preparazione più corta e ci ho messo un po’ a trovare il ritmo, adesso sto crescendo e presto sarò al massimo. Credo di essere al 70/75%”.



Modulo 3-5-2? “Abbiamo trovato il modulo perfetto per sfruttare le nostre qualità. La partita con l’Udinese? E’ ancora più importante di quella col Milan perchè non si può sottovalutare l’avversario e con 3 punti la classifica diventerebbe ottima. Vogliamo arrivare più in alto possibile, per il calendario che avevamo è tanta roba essere già a questo punto.



L’Europa? "Secondo me può essere già un obiettivo".



Montella? "Mi voleva fortemente ed è stato importante per la mia scelta, è un grande allenatore che ci sta facendo crescere molto."



Castrovilli? " Lo conoscevo perchè ci eravamo affrontati in Primavera, sapevo che era forte ma non mi aspettavo di trovarlo su questi livelli in Serie A."



Ribery? "Lui è un fuoriclasse che si allena ogni giorno al massimo e fa crescere tutti noi, è umile e ci dà consigli. Forse è il giocatore migliore della Serie A"