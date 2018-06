La Fiorentina ha deciso di non riscattare dal Palermo Simone Lo Faso. Queste le sue parole al Corriere dello Sport: "È stata comunque una stagione importante, vissuta in un ambiente ottimo e agli ordini di un allenatore di spessore come Pioli. La tragedia di Astori mi ha colpito e insegnato tanto. Rimpianti? Il numero di partite giocate, con un po' di fortuna e senza l'infortunio mi sarei giocato le mie carte. Sono maturato in mentalità e convinzione. Ora il Palermo: è sempre stato il mio sogno sin da bambino, quindi non ho nessun problema a tornare nella squadra che mi ha valorizzato e permesso di realizzare i miei sogni".