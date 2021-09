Come vi abbiamo informati la scorsa settimana, la trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Fiorentina avanza giorno dopo giorno. Gli ostacoli restano le commissioni e la percentuale sulla futura rivendita da riconoscere al suo procuratore. Il Corriere Fiorentino in edicola oggi conferma la durata: contratto fino al 2025 (prolungamento biennale, ma quadriennale a partire da adesso). Lo stipendio dovrebbe raggiungere i 4 milioni di euro, e anche sulla clausola rescissoria le parti sembrano aver trovato un punto d'incontro attorno agli 80 milioni.