Il c.t. della nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato di Aleksandr Kokorin a La Nazione:

"Posso solo parlarne bene. Sia come calciatore che come ragazzo. Io mi limito a quello che ho visto sul campo e assicuro che Kokorin è un campione. Uno che per i mezzi a disposizione avrebbe potuto giocare in qualsiasi squadra, compreso il Real. Piedi raffinati, forte nel colpo di testa, prezioso per gli assist. Purtroppo l’ho perso per un infortunio al ginocchio nel marzo del 2018, quando ci avrebbe fatto più comodo. Ma il valore del giocatore è indiscutibile. le doti del calciatore sono quelle di un campione. Sicuramente avrà bisogno di un periodo di adattamento al nostro campionato, ma il valore di Kokorin è indiscutibile e da questo punto di vista la mossa della Fiorentina è stata molto buona".