Rolando Mandragora, centrocampista della Fiorentina, ha parlato a Sport Mediaset:



"Dobbiamo diventare una macchina che va forte. Lavoriamo per trovare l'alchimia giusta. Conference? Vittoria della Roma è uno stimolo per noi. Vogliamo fare bene, cercando di arrivare in fondo. Obiettivo Champions League? Dobbiamo anche sognare... Dobbiamo lottare per diversi obiettivi. Mi piace pensare di partita in partita: cercheremo di raccogliere più punti possibili, poi alla fine tireremo le somme".