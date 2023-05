Intervistato a margine della partita tra Fiorentina e Roma, vinta dai toscani per 2-1, Rolando Mandragora ha parlato così a Dazn: "Volevamo regalare al pubblico una vittoria. I tifosi ci hanno sostenuto dal primo giorno. E' bello chiudere in casa così. Ora ci prepariamo per la finale di Conference. Avevamo bisogno di invertire la tendenza. Abbiamo sempre avuto il pallino del gioco, quindi siamo ancora più contenti di questa vittoria. Questa Fiorentina ha senso del gruppo, siamo una famiglia. Penso si veda in campo".