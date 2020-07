La Fiorentina si guarda attorno per rinforzare il proprio reparto offensivo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, resta forte da parte per l’attacco dei viola la candidatura di Mario Mandzukic, fresco di svincolo con l’Al Duhail. L’attaccante croato era stato già cercato dalla Fiorentina la passata estate, quando il croato vicecampione del mondo vestiva ancora la maglia della Juventus, ma i tempi evidentemente non erano maturi. Adesso, però, qualcosa potrebbe essere cambiato.