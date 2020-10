Il nuovo difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta si prepara al debutto in viola contro l'Udinese: "Mi hanno parlato della rivalità con vari club, soprattutto con la Juventus. Sarà molto bello affrontare in bianconeri, speriamo di vincerla soprattutto qui casa nostra. Il sogno di tutti penso sia marcare grandi giocatori, Cristiano Ronaldo e tanti altri campioni come Lukaku, Ibrahimovic, Zapata... Se mi avevano già cercato l'anno scorso? Diciamo che la situazione per me non era molto chiara, forse si è trattato solo di un interesse che non si è concretizzato. Ora però sono qui e spero di fare qualcosa d'importante".