Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla con dovizia di particolari di Lucas Martinez Quarta, ormai divenuto una colonna portante della squadra viola dopo l’ennesima prova maiuscola di venerdì contro lo Spezia. Come sottolinea il quotidiano, il “Chino” ha stregato tutti e Cesare Prandelli, che si è subito accorto del potenziale del difensore ex River, quando ha potuto lo ha promosso sul campo. L’argentino è stato pagato molto in estate (13 milioni, con tutti i bonus compresi) ma fino a questo momento sta ripagando l’investimento fatto dalla società viola. Dopo il primo bonus scattato proprio contro lo Spezia (da pagare ai Millonarios), il secondo scatterà alla ventesima giornata. Con Milenkovic destinato all'addio e il futuro di Pezzella ancora avvolto in una cortina di fumo, Martinez Quarta si avvia a diventare ancora di più importante nell'economia del futuro viola.