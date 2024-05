C'è di certo che la dirigenza della Fiorentina dovrà lavorare parecchio quest'estate. Sono infatti diverse le situazioni ancora da chiarire in casa viola per quanto riguarda diversi calciatori, fra scadenze e prestiti che non verranno riscattati. Una delle situazioni più complicate è quella relativa aDifensore goleador da 8 reti stagionali, Quarta ha un contratto con la Fiorentina fino al 2025 e in questo momento non pare esserci troppo margine per un rinnovo. Motivi che sembrano spingerlo verso una cessione nel corso della prossima estate.

Discorsi che verranno certamente approfonditi nel corso dei prossimi giorni dato che, come riportano i colleghi de laviola.it, l'agente del ragazzo (Gustavo Goni) è atteso a Firenze proprio nei prossimi giorni. Di certo l'agente vorrà chiarire con la Firoentina la posizione del proprio assistito e fare un punto della situazione.