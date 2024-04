Movimenti in vista nel reparto difensivo della Firoentina? Secondo La Gazzetta dello Sport, sì. E questo perché merita particolare attenzione la situazione relativa a. L'argentino si sta confermando come uno dei difensori più in forma in casa viola ma il suo futuro è ancora tutto da decidere. Il suo contratto con i gigliata scadrà nel 2025 e, proprio per questo, la società potrebbe optare pe runa cessione già nel corso della prossima estate per evitare di perderlo poi a parametro zero. In caso di cessione, Pradè e Burdisso avrebbero già individuato il sostituto.

Un profilo particolarmente apprezzato è quello di Alberto Dosseno, difensore classe '98 in forza al Cagliari. I vertici della Fiorentina apprezzano le qualità offensive del ragazzo, simi a quelle di Quarta e proprio per questo potrebbe essere lui l'erede designato.