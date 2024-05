Fiorentina, mezza Serie A su Italiano. Ma spunta anche una squadra di Premier League

51 minuti fa



L'unica cosa certa del futuro di Vincenzo Italiano è che lascerà la Fiorentina a fine stagione. Il tecnico viola ha fatto capire anche nella conferenza stampa di ieri di aver sostanzialmente chiuso il suo ciclo in riva all'Arno e di esser pronto per una nuova avventura professionale, sebbene sia ancora da chiarire la sua prossima destinazione. Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è però una nuova pretendente che spera di portare il tecnico siciliano presso la propria corte.



IPOTESI PREMIER - Non è un mistero che l'ex Spezia sia particolarmente apprezzato dal Napoli, in cerca di un allenatore di rilievo dopo la sciagurata stagione di quest'anno. E anche il Bologna ci pensa dopo l'addio ufficiale di Thiago Motta. Italiano, poi, è anche il sogno proibito di Cairo, che ne apprezza parecchio le doti. Tuttavia, su Italiano va registrato anche l'interesse del Nottingham Forest in Premier League, il cui proprietario, peraltro, è Evangelos Marinakis, che possiede anche l'Olympiakos, avversaria in finale di Conference della Fiorentina.