Fiorentina-Milan offre una grande occasione a Charles De Ketelaere, titolare vista anche l'assenza di Brahim Diaz. Il trequartista belga è intervenuto a Sky Sport prima dell'incontro: "I tifosi sognano che sia la mia notte? Anche io sogno che sia la mia notte. Sono pronto ad aiutare la squadra nel miglior modo possibile".



MESI DIFFICILI - "Ho avuto momenti difficili, ma in questo ultimo mese mi sento bene. Provo ad aiutare la squadra e a migliorare".



LA VICINANZA DI MALDINI - "Se la sento? Sì, certo. È un bene che loro abbiano fiducia in lui, spero di poter fare quello che pensano di me".



COME STA FISICAMENTE - "Ho cambiato un po' di cose per sentirmi meglio, sta funzionando".