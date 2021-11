Fiorentina-Milan è l'anticipo del sabato sera della tredicesima giornata di Serie A. Di seguito gli episodi dubbi analizzati nella moviola di Calciomercato.com.



FIORENTINA – MILAN

GUIDA

TOLFO – VONO

IV: PICCININI

VAR: MASSA

AVAR: RANGHETTI



79' - Stavolta a lamentarsi è la Fiorentina. Saponara corre in area di rigore affiancato da Messias, nel contrasto cade ma sembra quasi più lui a sbattere sulle gambe del centrocampista del Milan.



65' - Il Milan chiede un rigore per un contatto tra Leao e Venuti. Il difensore viola nella corsa sembra toccare l'attaccante rossonero, che crolla a terra. Guida, dopo un check col Var, fa proseguire.



55' - Timide proteste di Kessie per un contatto Terracciano-Diaz in area di rigore. Guida ferma tutto per fuorigioco (netto) dello spagnolo.



4' - Gol annullato a Ibrahimovic per fuorigioco. Quando Brahim Diaz lo serve in profondità Ibra è nettamente davanti ad Odriozola, l'ultimo difensore viola.