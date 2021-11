Episodio da segnalare per quanto riguarda la sfida da poco conclusa al Franchi: Daniele Bonera, da protagonista sul campo qualche anno fa, è passato ad essere protagonista (suo malgrado) sugli spalti.



COSA E' SUCCESSO - Mancano pochi minuti al fischio finale di Fiorentina-Milan, il punteggio è sul 3-2 in favore dei viola: Giroud fa un brutto fallo su Odriozola, lo spagnolo rimane a terra e gli animi si surriscaldano, anche in tribuna: Bonera, ex calciatore rossonero e adesso collaboratore tecnico, ha protestato e innescato così la reazione dei sostenitori viola più vicini. Ne è nato un parapiglia (a distanza) sedato non senza una certa fatica dagli steward. Al gol di Vlahovic, molti tifosi hanno esultato provocatoriamente verso Bonera, utilizzando termini coloriti. Una serata di nervosismo per l'ex difensore e, in generale, per tutto il Milan, che rischia di perdere contatto col Napoli in vetta alla classifica.