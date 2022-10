Oltre ad Italiano, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League contro il Basaksheir, ha parlato anche Nikola Milenkovic. Queste le parole del centrale gigliato:



“I gol che abbiamo preso all’andata erano evitabili, e dovremo cercare di non fare gli stessi errori. Abbiamo fatto un buon primo tempo all'andata contro il Basaksehir, ma sapevamo di giocare contro una squadra forte. Per noi domani sarà una sorta di rivincita, siamo comunque concentratissimi per domani”.



Il difensore ha poi spiegato comesi esce da un momento del genere: “Da questo momento di difficoltà si esce solo uniti: Il calcio non è uno sport individuale ma collettivo, bisogna stare quindi tutti sulla stessa barca. Si deve essere ambiziosi e credere nei nostri mezzi. Contro l'Inter siamo partiti male ma abbiamo avuto una grande reazione di squadra. Ribaltarla contro l'Inter non è facile. Dobbiamo andare avanti e stare positivi. Se c'è una cosa buona delle partite in sequenza è che abbiamo subito l'occasione di rimediare”.



Ha poi analizzato la fase difensiva della squadra di Italiano: ”Noi difendiamo molto alti in modo molto propositivo. Ci sono molti rischi per questo. All'inizio della stagione eravamo tra le difese più forti, ora prendiamo troppi gol. Siamo arrabbiati, bisogna stare attenti ai dettagli. Non abbiamo alibi e bisogna migliorare sotto questo aspetto e sono sicuro che lo faremo”.



Ha poi parlato delle sue condizioni fisiche, oltre che dei tifosi presenti sugli spalti del Franchi: “Ora sto bene, avevo un problemino che mi portavo dietro da un po' ma ora è tutto a posto. Per quanto riguarda il pubblico ci serve tutto l'apporto dei tifosi e dobbiamo ringraziare i nostri tifosi per spronarci sempre.”



Ha poi concluso: “Al novantesimo eravamo molto arrabbiati e preferirei non parlare delle decisioni arbitrali. Sicuramente ci sono stati degli episodi però che hanno condizionato la partita e che potevano cambiarla”.