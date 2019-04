Il giocatore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in vista della semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta: “Ho già disputato una partita simile. Semifinale di Coppa di Serbia tra il mio Partizan e la Stella Rossa. Per noi era la gara della vita. Vincemmo 1 a 0. E io segnai il gol decisivo. Sarebbe bello fare il bis contro l’Atalanta. Napoli-Atalanta 1-2? Ho visto la partita in televisione. L’Atalanta ha tanti giocatori che a livello individuale possono inventare azioni decisive. Ma i loro successi li costruiscono attraverso il sacrificio di tutta la squadra. La squadra di Gasperini mette sul campo un’intensità che ti impedisce di ragionare. Ilicic? Non lo conosco personalmente, ma nello spogliatoio ne parlavano tutti un gran bene. Ora che l’ho visto giocare capisco il perché. Ilicic ha una visione di gioco formidabile. Lui ‘vede’ il passaggio giusto prima degli altri”.