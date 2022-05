Quest’oggi, a tre giorni dall’importante sfida di Marassi contro la Sampdoria, il difensore centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic questo pomeriggio ha parlato ai canali social del club gigliato. Il serbo ha spiegato quanto sia stato importante per la rosa l’arrivo di Vincenzo Italiano in panchina, e quali sia lo stato d’animo del gruppo a due giornate dalla fine del campionato. Queste le sue parole a Viola Room:



“Nell’ultimo anno, grazie anche all’arrivo di Italiano, è cambiato tutto sia per me che per la squadra. Il modo di giocare, di pensare e di stare in campo è tutto nuovo: il mister ha fatto un grande lavoro e si vede. Seguiamo le sue idee al 1000%, gli stiamo tutti dietro e vogliamo portare a casa il massimo nelle ultime due giornata. Con gli ultimi arrivati c’è molta intesa, gli stiamo vicino per aiutarli a ambientarli il prima possibile e spiegarli come funziona questa società, questa squadra e i suoi tifosi. Sono motivatissimo, ho tanta voglia di vincere e di portare questo club dove tutti vogliamo arrivare. Il nostro obiettivo dall’inizio della stagione è l’Europa: daremo tutto per portare la Fiorentina dove merita“.



Il centrale si è poi focalizzato sulle ultime uscite dei viola: “L’ultimo periodo non è stato facile perché abbiamo avuto un calo in un momento della stagione molto importante. Contro la Roma ci siamo preparati per tutta la settimana al massimo e abbiamo vinto meritatamente per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Finora abbiamo giocato un bel calcio, c’è fiducia per le ultime due giornate. Il nostro calcio è molto propositivo: abbiamo tanti rischi, ma allo stesso tempo tanti vantaggi. Ultime due giornate? Noi vogliamo sempre vincere contro qualsiasi avversario perché abbiamo dimostrato di essere in grado di farlo. Non ci vogliamo porre limiti: scenderemo in campo pensando solo ai tre punti”.