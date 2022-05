A meno di 180 minuti dalla fine del campionato la Fiorentina di Vincenzo Italiano è ancora, miracolosamente se si pensa alle ultime tre stagioni del club di Rocco Commisso, in corsa per una qualificazione europea: che sia poi Europa League o Conference League i viola sono pronti a vender cara la pelle per riportare finalmente i propri tifosi nei palcoscenici continentali. Roma, Fiorentina ed Atalanta pero’ attualmente sono appaiate a quota 59, con la Lazio a soli 3 punti di vantaggio, e nelle ultime due partite potrebbero regalarci un arrivo in volata.



Proprio per questo l’edizione odierna de La Nazione ha cercato di fare il punto della situazione in merito, elencando tutte le possibilità di piazzamento finale dei viola. Ecco i vari scenari possibili:



- la Fiorentina arriva a pari punti con l'Atalanta: i viola sarebbero davanti alla Dea perché sono in vantaggio negli scontri diretti.

- la Fiorentina arriva a pari punti con la Lazio: i viola sarebbero dietro ai biancocelesti perché sono in svantaggio negli scontri diretti.

- la Fiorentina arriva a pari punti con la Roma: sarebbe decisiva la differenza reti generale, che vede in vantaggio i giallorossi (+13 a +9), in quanto gli scontri diretti sono pari.

- la Fiorentina arriva a pari punti con Lazio e Roma: i viola sarebbero dietro alle due avversarie per la classifica avulsa, ma potrebbero comunque qualificarsi in Europa (sia da settimi che da ottavi se i giallorossi vinceranno la Conference).

- la Fiorentina arriva a pari punti con Roma, Lazio e Atalanta: l'ordine d'arrivo vedrebbe i giallorossi quinti, i biancocelesti sesti, i viola settimi e la Dea ottava.