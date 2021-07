La Repubblica Firenze nota come tra Fiorentina e Milenkovic non si voglia assolutamente arrivare ad una rottura. Tottenham e Juventus sono fortemente interessate al giocatore, che vorrebbe cambiare aria, ma per il momento non è arrivata nessuna offerta soddisfacente. Il difensore serbo, nel caso in cui la situazione non si sbloccasse, non forzerebbe la cessione a parametro zero e anzi rinnoverebbe il contratto in scadenza tra poco meno di un anno. Segno evidente di come tra le due parti ci sia mutuo rispetto.