Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato al portale serbo mozzartsport.com. Ecco le sue parole.



PIOLI - “Gli sono molto grato, è un grande allenatore. Ero giovane e stavo attraversando una difficile fase di adattamento, Pioli è molto bravo a parlare con i giovani e a lavorare individualmente. Poi è molto bravo anche in campo a livello tattico. Durante un allenamento tattico voleva che mi spostassi in una posizione, io andai e lui continuava a dirmi più volte “un po’ di più, un po’ di più” perché voleva altri dieci centimetri. Questa è l’attenzione alla tattica in Italia, si guarda al mezzo metro. Poi col passare degli anni ho capito quanto sia importante.”