Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Repubblica, nonostante il difficile momento di casa viola:



Roma? "Con la Roma una sconfitta pesante che non meritavamo. Per lunghi tratti abbiamo giocato alla pari."



Montella? "Ringrazio il mister per quello che ci ha dato e ci ha insegnato in questi mesi. Ora dobbiamo lavorare sodo e pensare subito alle prossime sfide, dobbiamo tornare a fare punti. Ci vuole carattere. E sempre lo stesso atteggiamento, la giusta mentalità: quella di vincere. Che poi vuol dire dimostrare che vuoi dare il massimo. Ci vogliono giocatori di esperienza, personalità”.



Ribery? “Dopo l’infortunio ha parlato al gruppo. In campo ci mancherà tanto perché riesce a darci tanta fiducia e quando prende palla può sempre fare male. Anche fuori ci sostiene e ci aiuta col suo esempio. Quando guardavo le partite del Bayern vedevo che era un fenomeno. In questi mesi ho conosciuto Franck anche fuori dal campo: un leader, una bellissima persona. Ha vinto tanto per tanti anni. Può trasmettere la sua esperienza ai nostri giovani. Sa quando scherzare e quando essere serio. Ci aiuta tantissimo”