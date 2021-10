Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale gigliato dopo la sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio: “Abbiamo fatto una buona prova, siamo venuti qua per fare la nostra partita. Abbiamo cercato di tenere palla, gli abbiamo concesso poco e in una di quelle occasioni la Lazio è riuscita a segnare. Siamo arrabbiati perché non meritavamo di perdere per com’è andata la partita. Però dobbiamo già guardare alla prossima credendo in ciò che facciamo”. Dove migliorare? "Nell’ultima fase di campo possiamo concretizzare un po’ meglio le giocate: a volte siamo usciti dalla pressione della Lazio e siamo arrivati negli ultimi metri, però poi lì non siamo riusciti a concretizzare. In fase difensiva tutti insieme abbiamo fatto un bel lavoro, abbiamo pressato sempre alto con una linea difensiva alta. La sconfitta poi secondo me non è meritata”. Spezia? "Questa partita si analizza e poi si archivia, pensiamo già alla prossima. Vogliamo fare tre punti davanti ai nostri tifosi, crediamo nel lavoro del mister. Vogliamo migliorarci ancora, seguendo il mister possiamo fare grandi cose”.