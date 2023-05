Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Prima di tutto, ci tenevo a ricordare che ci sono state due grandissime tragedie in Serbia. Sono vicino ai familiari delle vittime. Oggi sarà una partita bellissima con un'atmosfera molto bella. Il Napoli ha giocato un grandissimo campionato e meritato lo scudetto. Noi siamo in una parte di stagione molto importante dove si decidono tante cose. Vogliamo fare la nostra partita come sempre".