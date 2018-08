Il nuovo acquisto della Fiorentina Kevin Mirallas è sbarcato in Toscana per sostenere le visite mediche e completare l'iter burocratico. Arriva in prestito con diritto di riscatto dall'Everton. "Sono molto contento di essere qui e non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi con la squadra domani", le prime parole dopo l'atterraggio.