Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Torino:



Vittoria in coppa? “Sicuramente vincere aiuta, ed è arrivata in un momento fondamentale. I ragazzi hanno risposto, soprattutto quelli che hanno giocato meno. Tutti avevano voglia di essere protagonisti, c’è stato un segnale importante da parte di tutti.

Torino? “Avversario tosto, costruito per l’Europa, ma noi vogliamo dare il massimo per continuare il nostro percorso. A loro manca Belotti, ma a noi mancano alcuni giocatori importantissimi, ma non nascondo che mi faccia piacere la sua assenza proprio domani. Loro sono molto fisici e con grande agonismo, noi siamo ad un punto da loro, la partita sarà di alto livello e dobbiamo essere pronti mentalmente.”

Chiesa? “Federico è recuperato, sia mentalmente che fisicamente, ha voglia di esserci e io voglio che mi faccia vincere. Lui è un calciatore fortissimo, lo sappiamo tutti. Ha le qualità per strappare le partite.”

Benassi? “Si è sacrificato tanto per la squadra, sono molto felice. Ha la mia stima, è un grande professionista, c’è stato un periodo in cui ha giocato meno ma per me è un titolare.”

Modulo? “Non voglio dare vantaggi a Mazzarri, perché so che lavora tantissimo sugli avversari e non voglio dargli due allenamenti sapendo come giocherò io. Vedremo il modulo in base ai calciatori che sceglierò di mettere in campo.”

Prossime tre gare? “Sicuramente sarà un ciclo importante, arriviamo da una striscia negativa. Dobbiamo concentrarci partita per partita, sapevamo che ci sarebbero stati alti e bassi.”

Attaccante? “Martedì c’era l’idea di iniziare con Vlahovic e poi mettere Pedro, purtroppo così non è stato. Deve crescere e lo valutiamo volta volta. Boateng ancora non si è allenato in gruppo, quindi lo valutiamo partita per partita. Diciamo che la mia preferenza è chiara.”

Sottil? “Le polemiche vanno smorzate, la sua è stata una reazione a caldo. Ha capito di aver sbagliato, ci ha aspettato tutti sulla porta dello spogliatoio chiedendoci scusa. Deve pedalare un po’ di più e farsi perdonare con gli allenamenti e le prestazioni.”

Commisso? “Io lo ringrazio particolarmente, perché non ha trovato in me un capro espiatorio quando il momento non è stato facile. Ci rode un po’per qualche partita persa, ma non dobbiamo perdere la tranquillità.”