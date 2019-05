Un’altra sconfitta per la Fiorentina. Dopo il ko interno contro il Milan, l’allenatore viola Vincenzo Montella ha parlato a DAZN: “La squadra era impaurita, sembrava aspettasse il gol degli avversari. Abbiamo avuto l’occasione con Muriel, poi abbiamo perso sicurezza. Riparto dalla reazione del secondo tempo e dall’aiuto del pubblico che ho sentito fino al 93’, questa è la Fiorentina, così si può costruire il futuro. Su 3 occasioni oggi siamo riusciti a non segnare, abbiamo visto un primo tempo opaco e un secondo tempo di grande reazione. Si deve ripartire dall’unità, stare insieme, serve entusiasmo, in campo e nell’ambiente come aiuto a tutti noi. Abbiamo fatto del masochismo, ora cerchiamo di ripartire insieme, con la gente e i ragazzi in campo. Con la Juve abbiamo fatto una grande partita e abbiamo perso, idem con l’Atalanta. Oggi era una gara da pareggio per le occasioni create. La squadra è giovane, ma non è un problema questo. Prima l’obiettivo era la finale di Coppa Italia, ora c’è un obiettivo, c’è un punto da fare, bisogna stare uniti e fare quest’ultimo sforzo. Vlahovic e non Simeone? Sta crescendo molto, ha caratteristiche diverse, domenica scorsa Simeone aveva giocato. Mi piace molto Vlahovic, è giovane, lo vedo molto motivato, è stata una scelta anche tattica. L’abbraccio con Gattuso prima della gara? Io e Gattuso eravamo grandi amici, c’è stato il battibecco mediatico, siamo amici io e Rino”.