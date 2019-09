In bilico, ancora una volta. L'inizio di stagione di Vincenzo Montella non è stato convincente, con due sconfitte nelle prime due partite, motivo per il quale la Fiorentina sta iniziando a guardarsi intorno. L'ex allenatore del Milan, finito sotto la lente d'ingrandimento dopo l'addio della famiglia Della Valle e poi confermato, da quando si è seduto sulla panchina viola non hai mai vinto una partita di campionato, perdendone 7 su 9, un bilancio che ha convinto Commisso a valutare un'alternativa.



Secondo quanto riporta Sportitalia il patron americano della Fiorentina ha preso i primi contatti con Gennaro Gattuso, senza squadra dopo l'esperienza in rossonero. In serata lo stesso Commisso ha però tranquillizzato Montella e la Fiorentina, parlando così ai microfoni di Sky Sport: "Si va avanti con Montella? Perchè no? Sì sicuro"