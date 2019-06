Lucas Biglia alla Fiorentina, work in progress. Vincenzo Montella ha fatto il suo nome al direttore sportivo Daniele Pradè, vuole affidare all'argentino le chiavi del centrocampo della viola. Contatti in corso con l'agente del giocatore, Enzo Montepaone, e una trattativa che ha ormai preso il via.



IDEA BIENNALE - Lucas Biglia non ha ancora avuto modo di parlare con Marco Giampaolo. Prima di prendere una decisione definitiva sul futuro vuole confrontarsi con il tecnico rossonero e capire quanto possa essere centrale la sua presenza nel nuovo progetto. L'idea Fiorentina è assolutamente presa in considerazione, il rapporto con il suo ex allenatore Vincenzo Montella è ottimo. Il club viola ragiona con il suo agente per un contratto biennale. Prima servirà il semaforo verde dal Milan che potrebbe prendere in considerazione l'idea di liberarsi di un contratto da 3,5 milioni netti a stagione.