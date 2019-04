Tofol Montiel ha marcato la prima presenza in Serie A nella gara contro il Torino, quando è subentrato a Kevin Mirallas all'86'. Lo spagnolo della Fiorentina ha espresso attraverso il proprio profilo Instagram la gioia per il debutto tra i professionisti: " Oggi sarà una giornata indimenticabile nella mia vita, il mio esordio in Serie A. Vorrei ringraziare per tutto il supporto la mia famiglia, la Fiorentina, tutti tifosi e tutti quelli che mi hanno aiutato nel mio percorso. È un sogno che è diventato realtà e questo deve servire per continuare a divertirsi e lavorare sempre".