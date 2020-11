Tofol Montiel, autore del gol vittoria per la Fiorentina, ha parlato dopo la gara contro l'Udinese:



"Maradona? E’ stato un momento tragico, una notizia terribile. Non l’ho visto, ho guardato dei video, è stato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. Il gol? Ho provato a dare il mio contributo alla squadra, veniamo da un momento complicato. Siamo staiti uniti, abbiamo lottato fino all’ultimo minuto. E’ un regalo per il presidente, speriamo sia felice".