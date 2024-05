Fiorentina-Monza, le probabili formazioni: dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

giornata della Serie A 2023/2024. Il fischio d'inizio è fissato per lunedì 13 maggio alle 20:45. I padroni di casa si presentano alla sfida galvanizzati dalla seconda finale di Conference League consecutiva raggiunta e cercano punti buoni per mantenere contatto col treno europeo anche in campionato. Il Monza, dall’altra parte, sta attraversando un periodo di flessione e vuole ritrovare una vittoria che manca ormai da quasi due mesi in un campionato, tutto sommato, ben giocato.

Fiorentina-Monza, calcio d'inizio alle ore 20:45 di lunedì 13 maggio maggio allo Stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca è affidata a Dario Mastroianni con commento tecnico di Massimo Gobbi. La sfida sarà visibile anche su Sky Sport al canale 251 e sull’app dedicata SkyGo.Un solo indisponibile in casa viola, si tratta di Sottil che rientrerà la prossima stagione. Bonaventura dovrebbe rientrare e trovare spazio dal 1’. Possibile altra chance per Castrovilli e Parisi, confermata la fiducia a Nzola. Pochi dubbi per Raffaele che opterà per la miglior formazione possibile, un solo dubbio a centrocampo con Gagliardini che insidia Carboni.Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Mandragora, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Castrovilli; NzolaDi Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Kyriakopoulos; Pessina, Bondo; Colpani, Carboni, Zerbin; Djuric