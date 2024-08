Fiorentina-Monza: probabili formazioni, dove vederla in tv e straming

Getty Images

Fiorentina-Monza è il settimo match, insieme a Genoa-Venezia, della terza giornata di Serie A 2024-2025. Il fischio d'inizio è fissato per domenica 1 settembre alle 18:30. La Fiorentina si presenta dopo la qualificazione in Conference League strappata in extremis. Palladino ritrova il Monza da avversario per la prima volta. Brianzoli che si presentano al Franchi con un punto e zero gol segnati con Nesta che spera di poter dare una svolta.– Fiorentina-Monza, calcio d'inizio alle ore 18:30 di domenica 1 settembre allo stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca sarà affidata a Alberto Santi con commento tecnico di Valon Behrami

Tutti presenti in casa Fiorentina ad eccezione di Gudmundsson, con Palladino che però opterà per diverse rotazioni rispetto alla gara contro la Puskas Akademia. Possibile chance per Beltran dal 1'. In casa Monza ancora fuori Ciurria e Cragno.Terracciano; Quarta, Pongracic, Biraghi; Kayode, Richardson, Mandragora, Parisi; Colpani, Kouamé; BeltranTurati; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric