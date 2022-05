Per la Fiorentina nessun dubbio. Davanti, si ripartirà da Arthur Cabral. Una sicurezza che, come riportato dal Corriere dello Sport, non è la stessa sulla situazione di Piatek. Sul polacco pesano un diritto di riscatto da 15 milioni e un ingaggio da 3 milioni: l'ipotesi di saluti a fine stagione è sempre più concreta.