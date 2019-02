Il giocatore della Fiorentina Luis Muriel ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport:



COSA RAPPRESENTA FIRENZE - "In questo momento tantissimo, sicuramente una bella occasione per dimostrare finalmente il mio valore, per restituire a questa gente ciò che mi ha dato in questi pochi giorni dal mio arrivo. Tanta allegria insomma, con le giocate e i gol. Il riscatto sarà la conseguenza del mio provare a dare tutto"



I GRANDI ATTACCANTI VIOLA - "Qua ci sono stati grandi campioni, mi vengono in mente Mutu, Edmundo e Toni. Grandi attaccanti, che hanno fatto la storia della Fiorentina. Batistuta in particolare, lui che ha fatto vagonate di gol. Essere qui è un onore, mi stanno mettendo nelle condizioni di scrivere un pezzo di storia di questa società"



CHIESA - "Quando trovi i campioni, è più facile trovare anche l’intesa giusta. Chiesa è uno con grandi doti, che può benissimo diventare un grande campione. Spero di averlo come compagno per tanti altri anni ancora. Non sarà facile, è un grande giocatore che tutti vorrebbero prendere"



OBIETTIVO - "Come dice il mister, sicuramente quello di migliorare il campionato scorso in termini di classifica. Poi dentro di noi sogniamo di tutto. Questa squadra permette di farlo. E vincere la Coppa Italia e arrivare in Europa fanno parte di quei sogni"



IL NAPOLI - "Ci può dire chi siamo e dove possiamo arrivare"