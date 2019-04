Luis Muriel, attaccante della Fiorentina, ha parlato in un'intervista a Repubblica: “Paragone con Ronaldo? All’inizio questo paragone mi distraeva, volavo con la testa da un’altra parte. Poi quando ho iniziato a crescere e sono maturato, ho capito che potevano essere una motivazione, un obiettivo. Mi basterebbe fare la metà di quello che ha fatto. Un campione come lui è difficile da rivedere”.



CR7 O RONALDO - “Cristiano è un esempio, ma il mio idolo rimane il Fenomeno”.



SCUDETTO JUVE - “E questo deve far riflettere. Non è bello, per chi insegue, vedere una squadra vincere otto campionati di fila. Il fatto che vincano sempre gli stessi deve essere una motivazione. Chi insegue deve lavorare di più per arrivare a quei livelli lì. Così come deve far riflettere il fatto che in Champions le squadre italiane, tra tutte la Juve, fanno fatica a raggiungere gli obiettivi. C’è da lavorare tantissimo, sperando che già dal prossimo campionato ci sia un’altra squadra capace di lottare per titolo fino alla fine”.