La Fiorentina di Vincenzo Italiano riprende ad allenarsi dopo la pesante sconfitta di ieri: tra due giorni è subito tempo di tornare in campo in occasione dell'impegno in Coppa Italia contro il Napoli. Nessun progresso da parte degli indisponibili, i due positivi al Covid e Amrabat in Camerun per la Coppa d'Africa. Da segnalare l'umore nero di molti giocatori, restii nel fermarsi per foto e autografi con i tifosi. Prima seduta completa, infine, per Krzysztof Piatek, non convocato per Torino ma atteso regolarmente con la squadra e, chissà, magari anche in campo, a Napoli.