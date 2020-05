Come riporta La Nazione, dopo Belotti, il nome più gettonato in ottica viola per il prossimo mercato è quello di Radja Nainggolan , che può davvero scegliere Firenze se il Cagliari, come sembra, non avrà la forza economica di riscattarlo. Le condizioni poste dall’Inter sono un esborso di 20 milioni tra un anno, al termine di un prestito oneroso che permetterebbe al Ninja di sbarcare subito in viola.