Sembra non essersi più spazio per Valentin Eysseric alla Fiorentina.



Il centrocampista francese è ormai da tempo ai margini della squadra viola e per lui le prossime ore, quelle che si separano dalla chiusura del calciomercato invernale, potrebbero rappresentare quelle del commiato da Firenze.



Il 26enne piace molto al Nantes che avrebbe chiesto il ragazzo in prestito alla società viola. Su di lui avrebbe però messo gli occhi anche il Genoa che il dopo il rifiuto incassato venerdì da Pjaca di trasferirsi in Liguria vorrebbe ora virare su Eysseric come alternativa al croato.