La Sampdoria continua a non mollare la presa su Fabio Depaoli, giovane terzino destro del Chievo.



Il ragazzo tuttavia sembra sempre più vicino al Genoa, club che se pur muovendosi in ritardo rispetto ai blucerchiati, sembra essere riuscito a superarne la concorrenza.



La carta vincente usata dai rossoblù nei confronti del Chievo sarebbe l'idea di prelevare Depaoli subito lasciandolo però a Verona fino al termine della stagione. Una soluzione che permetterebbe ai clivensi di non dover cercare un sostituto in meno di tre giorni e allo stesso tempo di non vedere il cartellino del giovane esterno svalutato in estate a causa della probabile retrocessione in Serie B.