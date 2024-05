Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Napoli è il primo match della 37esima giornata della Serie A 2023/2024. Il fischio d'inizio è fissato per venerdì 17 maggio alle 20:45 allo stadio Franchi di Firenze. I padroni di casa si presentano alla sfida dopo la vittoria in rimonta contro il Monza e cercano una vittoria che garantirebbe loro l’aritmetica per la terza qualificazione europea consecutiva. Dall’altra parte ci sarà un Napoli incerottato, con le ossa rotte e che non trova la vittoria da oltre un mese. L’obiettivo è quello di sorpassare proprio i viola in classifica.

Fiorentina-Napoli, calcio d'inizio alle ore 20:45 di venerdì 17 maggio allo Stadio Franchi di Firenze sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app Dazn. La telecronaca è affidata a Edoardo Testoni con commento tecnico di Valon Behrami.Tutti disponibili in casa Fiorentina (ad eccezione di Sottil), con Belotti e Ikoné che dovrebbero recuperare dopo il forfait della gara col Monza. Da monitorare solo le condizioni di Bonaventura, ma Italiano dovrebbe giocarsela coi titolarissimi. Il Napoli dovrà fare a meno di Osimhen, che non ha ancora recuperato dalle noie muscolari, oltre a Zielinski e Mario Rui

: Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola. All. ItalianoMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Calzona