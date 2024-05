Fiorentina, senza rinnovo per Martinez Quarta sarà cessione. Il Napoli osserva

47 minuti fa



C'è ancora grande incertezza intorno a diverse situazioni in casa Fiorentina in vista della prossima estate. Una di queste è quella relativa a Lucas Martinez Quarta, il cui contratto con i viola scadrà nel 2025. Una questione che il board viola sta valutando attentamente dato che, per evitare una cessione a parametro zero, sarebbe opportuno trovare un'intesa sul rinnovo contrattuale.



TUTTO FERMO - Intesa che però è ben lontana dall'essere trovata. Anzi, come scrive stamani il Corriere Fiorentina, non sono arrivati segnali di un'apertura da parte del ragazzo per un possibile prolungamento. Stando così le cose, dunque, la cessione diventa inevitabile durante la prossima finestra di calciomercato. Nei prossimi giorni il suo agente sarà a Firenze e ne sapremo di più. Nel frattempo, si legge, il Napoli continua ad osservare con sincero interesse.