Dopo le vittorie di, laprosegue conAl Franchi, dove nella scorsa stagione abbandonarono ("in hotel") i sogni scudetto, i partenopei cercano un successo che consenta loro di mantenere le distanze sulle inseguitrici e di, in attesa del match di domani dei bianconeri contro il Sassuolo. Dopo una settimana contrassegnata dal 'c', la squadra di Carlo Ancelotti si presenta a Firenze con ladagli uomini allora guidati di Maurizio Sarri. Sul fronte opposto, c'è unagalvanizzata dalla recente qualificazione alle semifinali di Coppa Italia e desiderosa die, con uno sguardo anche a un quarto posto che comunque non è troppo lontano.: Lafont; Ceccherini, Pezzella, Hancko, Biraghi; Dabo, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson.: Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Insigne, Mertens.