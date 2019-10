Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato ad Italpress a margine di un evento in Comune, sulla questione nuovo stadio della Fiorentina:

"Stiamo andando avanti, siamo molto determinati e molto tranquilli. Io incontrerò Commisso molto presto, credo sarà uno dei primi incontri che il patron della Fiorentina farà proprio per consolidare questo lavoro che ormai sta andando avanti già da molte settimane per il nuovo stadio della Fiorentina"